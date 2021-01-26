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طليقة فنان شهير: كفاية استغلال لبنتك زي ما كنت بتستغلني .. حسبي الله فيك

فنان
طليقة فنان شهير: كفاية استغلال لبنتك زي ما كنت بتستغلني .. حسبي الله فيك
 
الثلاثاء، 26-01-2021 08:19 ص المصريون
تعرض فنان ومذيع مصري شهير لموقف محرج بعد قيامه بنشر صورة مع ابنته الصغيرة.

شنت ميما الشامي - طليقة الفنان والمذيع خالد عليش - هجوما شرسا بعد ظهور الأخير مع طفلتهما خلال التزحلق على الجليد بأحد المولات.

وعلق عليش على الصورة قائلا: حاولت أدور على كلام كتير أكتبه على الصورة بس مالقتش عشان مش دايما الكلام بيوصف الإحساس والمشاعر، يارب احفظ بنتي وإبعد عنها كل شر وإعمل لها اللي فيه الخير ويوقف في طريقها أولاد الحلال في حياتي وبعدها إن شاء الله.

لكن ميما الشامي ردت بستوري ناري عبر انستجرام قائلة: عمر ما كان الحب والأبوة، إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك، عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين، وينسيّ الناس اللي عمله، الأبوة هي الرجولة والحب، إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة، لا ماديا ولا معنويا.

و أضافت: الأب اللي بيربي ويكبر ويشقى ويصرف ويشيلها، مش أنسى بنتي وافتكرها كل شهر مرة، أخدها أصورها واستغلها زي ما كان بيستغل أمها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب بالشكل ده، الأبوة مش سوشيال ميديا، محدش يصدق أي حاجة بتتنشر على السوشيال ميديا مش هي دي الحقيقة.
 

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