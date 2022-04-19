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بسبب «ماني».. كلوب: لن أكرر الخطأ الذي ارتكبته مع صلاح

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البنك المركزي يعلن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بشكل غير مسبوق

الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ 20 عامًا