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طلقها بطريقة غريبة.. زوجة حسن شاكوش: عنده عيب مش ممكن تتحمله أي زوجة وسأفضحه

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حسن شاكوش وزوجته
الثلاثاء، 18-07-2023 01:39 م


بعد فترة من النزاع القانوني بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، وضع مغني المهرجانات حدا بتطليقها غيابيا وتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة.

 

وحررت سامية علي، محامية شاكوش، محضرا بقسم شرطة "أول أكتوبر"، الأحد، أثبتت فيه انتهاء صلة موكلها وريم كزوجين، كما أثبتت تطليقه لها غيابيًا بتاريخ 13 يوليو 2023، وجرى إخطار النيابة العامة.

وطالبت ريم طارق، في بث "لايف" عبر حساب جديد دشنته على إنستغرام قبل أيام، حسن شاكوش بتحديد طبيعة علاقتهما، وهل تم تطليقها رسميًا أم ما زالا زوجين، قائلة: "لو طلقتني عرفني، علشان أقول للناس السبب اللي خلاك تخطبني وتقول عايز بنت الجيران اللي مابتسبش فرض، اللي سجدت شكر لله".

وكشفت ريم، في أكثر من فيديو عبر حسابها، أنها تلقت رسائل من فتيات في مختلف الدول العربية تحدثن عن استغلال شاكوش لهن وزواجه بهن عرفياً واحتفاظه بعقود الزواج.

وأكّدت أنّها أقامت ضدّه دعوى طلاق بعد اكتشافها عيباً كبيراً لا يمكن لأي زوجة أن تتحمّله، موضحة أنّها طلبت في دعوى طلاقها عرضهما على الطبيب الشرعي، وأعلنت أنها ستكشف عن ذلك العيب بعد انفصالها الرسمي.

وقالت طليقة شاكوش إن المغني منعها من الحصول على متعلقاتها الشخصية وملابسها الموجودة بمنزل الزوجية، مضيفة: "لو سمحت أنا هدومي الشخصية عندك بتحتفظ بيها ليه؟ إنت ليه معترض إنك تدّيني حاجتي اللي عندك محتفظ بيها ليه؟".

ووجهت ريم رسالة إلى شاكوش، قائلة: "عيب اللي إنت بتعمله، إنت جيت وقعدت معايا في بيتنا، وأنا عملت لك كل حاجة، قلبت لي مجنون حاولت أعالجك، أنا مقصرتش معاك في حاجة وعمري ما كنت أستوعب الغدر".

وزعمت ريم أن حسن شاكوش هددها بالقتل هي ووالدها، مؤكدة أن لا صُلح بينهما وأنه كان خياراً خاطئاً بالنسبة لها.

وصدر قرار تمكين ريم طارق زوجة المطرب حسن شاكوش من فيلا الزوجية الخاصة بهما، بعدما قدمت طلبا بتاريخ 2023/5/1 بتمكينها من مسكن الزوجية الكائن في فيلا سكنية رقم 43 عبارة عن طابقين أرضى وعلوي (كمبوند ليك دريم) بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

 

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