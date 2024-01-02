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"طلعت مسروقة".. التحقيقات تحسم جدل سرقة غادة والي رسومات «الروسي كوراسوف»

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"طلعت مسروقة".. التحقيقات تحسم جدل سرقة غادة والي رسومات «الروسي كوراسوف»

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غادة والي
الثلاثاء، 02-01-2024 01:43 م

كشفت التحقيقات سرقة الفنانة غادة والي بعض رسومات الفنان الروسي كوراسوف واستخدامها في الإعلانات داخل مترو القاهرة دون علم صاحبها
وذكر تقرير لجنة فحص الرسومات أن التصميمات المنسوبة لوالي مقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بكوراسوف، والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يعد تعديا على الحقوق الأدبية والمالية.
وكشفت النيابة، في تحقيقاتها، أن الرسومات موضوع الشكوى "تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليه الأصالة".
وأوضحت مذكرة النيابة العامة في قضية جورجي كوراسوف ضد غادة والي أنه في غضون شهر يوليو/تموز 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تم إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز، والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات، لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.
ووفقا لقرار الإحالة في قضية غادة والي، فإنه بتاريخ 28 أغسطس 2023، أصدر رئيس نيابة الاستئناف أمرًا باستبعاد شبهة جريمة العدوان على المال العام.
وحددت نيابة غسيل الأموال العامة جلسة 8 يناير 2024 أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة والي أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف.

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