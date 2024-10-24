طلعت ابنة أخيه.. تزوج ابنة خاله و أنجب منها 3 أبناء وبعد 3 سنوات اكتشف المفاجأة !





اكتشف زوجان مصريان بالصدفة خلال جلسة عرفية، بطلان عقد زواجهما، بعد زواج استمر 3 سنوات وإنجاب 3 أطفال، حيث تبين أن الزوج تزوج ابنة أخيه في الرضاعة.

وتزوج "محمود.س" الذي يبلغ من العمر 30 عاما من ابنة خاله، ثم اكتشف أن خاله "والد زوجته" رضع من والدته في طفولته، فأصبح خاله أخاه في الرضاعة، وأصبح الزوج عمًا لزوجته. حسب "العربية".

وقالت أمل سليمان المأذونة الشرعية بمحافظة الشرقية، توجه الزوجان لدار الإفتاء التي أكدت لهما أن الزواج باطل، لأن الزوج أصبح عما في الرضاعة لزوجته ولا يجوز استمرار الزواج في هذه الحالة.

وأضافت، الأطفال ينسبون لأبيهم شرعا، ولكن يجب إنهاء العلاقة الزوجية، وتم بالفعل فسخ عقد الزواج.