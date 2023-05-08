طلب رسمي لإذاعة إعدام قاتل نيرة أشرف





طلبت أسرة نيرة أشرف طالبة المنصورة التى قتلت علي يد زميلها المتهم محمد عادل أمام بوابة جامعة المنصورة، إذاعة تنفيذ حكم الإعدام شنقًا علي الهواء مباشرة .

وقال خالد عبد الرحمن محامي المجنى عليها نيرة أشرف، إن أسرة نيرة لها الحق أن تطالب بإذاعة لحظة إعدامه على جميع القنوات ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة مرة أخرى، وأنه سيتقدم بطلب رسمى لإذاعة حكم الإعدام علنًا ليكون مثال لمن يريد ارتكاب هذه الجريمة البشعة مرة أخرى.

وفقا لنص القانون لا يمكن إذاعة حكم إعدام قاتل نيرة أشرف إلا بعد حدوث تعديل تشريعي، وويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث الإعدام عبر التليفزيون.

حيث تنص المادة (473) من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور كما تنص المادة (474) من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذُكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.