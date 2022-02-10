الخميس 10 فبراير 2022
توقيت مصر 17:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قصة فتاة صعيدية تحولت لذكر.. وكيف فضّ زوجها غشاء بكارتها بالقوة «ليلة الدخلة»

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي على ثالث العالم

«كلوب» يكشف حالة سيئة لـ«صلاح» بعد الهزيمة من السنغال

«الأزهر» يرد على «تَجَنّي» عمرو أديب: «إعلامي الترفيه»

كم تبلغ ثروت الرئيس الروسي التي تهدد أمريكا بفرض عقوبات عليها

مشهد مؤثر.. كلب الطفل ريان يرفض مغادرة قبره

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتقرر خلع النقاب.. شاهد كيف أصبح شكلها؟

مليشيات «الحوثي» تستهدف مطار أبها السعودي وسقوط مصابين

طلب جديد من «كيروش» شرطًا لهزيمة السنغال والصعود لكأس العالم

الحالة متأخرة.. تدهور صحة الفنان أحمد حلاوة بسبب كورونا

ADS
 

طلب جديد من «كيروش» شرطًا لهزيمة السنغال والصعود لكأس العالم

202202010936503650
كيروش
Native
Teads
الخميس، 10-02-2022 11:46 ص

بدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، التحضير من الآن لمواجهتي السنغال المقرر إقامتهما في شهر مارس المقبل فى المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .
ووجه كيروش عدد من المطالب لمسئولي اتحاد الكرة، والتي اعتبر أنها شرطًا لهزيمة منتخب السنغال، ومن أجل تحيق أفضل إعداد ممكن لمواجهتي السنغالي المقبلتين ، يأتي على رأس هذه المطالب ، إقامة معسكر طويل قبل خوض مباراة الذهاب المقرر إقامتها في مصر 24 مارس المقبل .
وتمسك البرتغالي كيروش بخوض معسكر طويل لن يقل عن 10 أيام كاملة في ظل رغبته في تحقيق إعداد جيد لمباراتي السنغال للسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم .
فيما كشف الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة، أن المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش طلب من اتحاد الكرة استبعاد عنصرين مهمين من الجهاز المعاون لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.
وأضاف خلال برنامج “كورة كل يوم” المذاع علي قناة “الحياة”: أنه من الوارد إجراء بعض التغييرات علي الجهاز الفني لمنتخب مصر بناءًا على رغبة كيروش.
ولفت إلى أن اتحاد الكرة سيعقد مباحثات مع كيروش الفترة المقبلة بشأن رغبته في استبعاد عنصرين من جهازه الفني.
وتابع:"كيروش أبلغ اتحاد الكرة أن فيه شخصين في الجهاز الفني للمنتخب هو مش محتاجهم الفترة الجاية".
كما قال الاعلامي محمد شبانة أن اتحاد الكرة نفي أي نية لمناقشة مصير كيروش في منصبه مديرا فنيا للمنتخب الوطني بعد هزيمة الفراعنة في نهائي كأس الأمم الإفريقية.
وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: ": "قال مصدر للبرنامج، إن كيروش لم يكن مطالبا بالتتويج بكأس العرب أو أمم أفريقيا وجاء لمهمة محددة وهي قيادة المنتخب لكأس العالم، ومع ذلك نجح في الوصول للمربع الذهبي في البطولة العربية ونهائي أفريقيا في بطولة الكاميرون".
وأكمل: "تابع المصدر أن كيروش منح اتحاد الكرة مكافآت تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه في 4 أشهر، وهي 25 مليون جنيه مكافأة المركز الرابع في كأس العرب، و44 مليون جنيه مكافأة المنتخب الوطني من وصافة أمم إفريقيا".
 

إقرأ ايضا

maxresdefault

قصة فتاة صعيدية تحولت لذكر.. وكيف فضّ زوجها غشاء بكارتها بالقوة «ليلة الدخلة»

920191714911563310569

«الأزهر» يرد على «تَجَنّي» عمرو أديب: «إعلامي الترفيه»

2022_1_28_19_50_7_82

كم تبلغ ثروت الرئيس الروسي التي تهدد أمريكا بفرض عقوبات عليها

أخبار متعلقة

20201130_1606738984-296

الكويت تحذر العمالة المصرية: الترحيل في انتظار من يفعل هذا الأمر اليوم

T1639903438389f7752df0b73cdaaf50e9492f889c7image

«حتحوت»: محمد الشناوي أصبح خارج حسابات «كيروش»

163-173423-mostafa-mohamed-bordeaux-egypt-angola_700x400

بيان من «التعليم» بشأن واقعة مصطفى محمد

2022-637784565661494167-149

تعرف على المبلغ الذي ستحصل عليه مصر حال الفوز على كوت ديفوار

1707394_0

قرارات عاجلة من «كيروش» قبل مواجهة «كوت ديفوار» ويهدد باستبعاد هؤلاء

Capture

تعرف على مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب