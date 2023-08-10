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"طلبت تنفس صناعي وأغرتني".. حكاية توصيلة انتهت بسائق تطبيق شهير بهتك عرض فتاة

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ارشيفية
الخميس، 10-08-2023 01:29 م


قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة سائق إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة بالقوة ومباغتتها وتحسس أماكن عفتها.
وبحسب ما جاء في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، اتهمت الفتاة سائق بمحاولة التعدي عليها جنسيًا وتقبيلها عنوة، هاتكا عرضها بالقوة، عقب إرسالها طلبا لسيارة عن طريق إحدى البرامج؛ لتوصيلها ولكنها في الطريق تعرضت لأزمة تنفس وطلبت منه التوقف وحاول هو مساعدتها واستغل مرضها وحاول التهجم عليها في مكان خال عن العيون، وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وتحسس مفاتن جسدها بيديه.
وأمام النيابة العامة، أنكر المتهم تعديه على الفتاة عنوة، مؤكدًا أن البداية كانت باستجابته لطلب توصيل، وفي الطريق طلبت منه الراكبة في طريق الواحات التوقف بالسيارة لتعرضها لأزمة مفاجئة، وطلبت منه عمل تنفس صناعي وبالتقرب منها أغرته بملابسها.
وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة، أن الفتاة كانت ملابسها شبه عارية، "لما قربت منها عشان أساعدها وحاولت افتح لها الهدوم ضعفت وحاولت ملامسة جسدها وتحسس أماكن عفتها وبعد ما كانت مسلمة بدأت تصرخ فهددتها حتى توقفت وأوصلتها للمكان المحدد في التطبيق".
وأكد المتهم في أقواله، أنه ترك الفتاة بعد توصيلها، لوجهتها ولم يتعرض لها، مشيرا إلى أنه ترك الفتاة ولم يأخذ منها ثمن التوصيل، وبعدها حاول التواصل معها عقب ذلك لمراضاتها وذهب لها في مقهى بأكتوبر ووجد المباحث تنتظره وتضبطه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم هتك عرض المجني عليها بالقوة ومباغتتها وتحسس أماكن عفتها معترفًا بارتكاب الواقعة على طريق الواحات قبل جهة أكتوبر.

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