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طلاق ياسمين الخطيب.. ماذا حدث في ليلة انتحارها؟

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ياسمين الخطيب
Native
Teads
الأحد، 12-06-2022 10:20 ص


كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن الأسباب الحقيقية لمحاولة انتحارها و دور طليقها في الأمر.
وقالت في تصريحات إعلامية إن طليقها كان داعما لها لفترة طويلة لكنه في النهاية ومع استمرار تدهور حالتها النفسية لم يستوعب الأمر وكان يراها تبالغ.
وأضافت: انتحرت من خلال تناول الكثير من العقاقير الطبية لكن طليقي كسر باب الغرفة وأنقذني .
وتابعت : لا علاقة بين محاولة انتحاري وطلاقي لأننا اتفقنا على الطلاق منذ فترة.
و على الرغم من إعلان الإعلامية ياسمين الخطيب أن انتحارها ليس وراءه أسباب عاطفية إلا أن الواقع يكشف غير ذلك.
وفي أعقاب محاولة انتحارها بساعات قليلة ، أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب طلاقها من زوجها السابق رمضان حسني .
وقالت في بيان مقتضب: تم رسميا الانفصال عن أ. رمضان حسني .. أرجو أن يحترم الزملاء الصحفيين والإعلاميين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر الذي أؤثر أن أختصره في كلمة (نصيب) .
وأضافت: كما أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير فيما هو قادم .

 

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