طلاق ياسمين الخطيب.. ماذا حدث في ليلة انتحارها؟

الأحد، 12-06-2022
10:20 ص
كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب
عن الأسباب الحقيقية لمحاولة انتحارها و دور طليقها في الأمر.
وقالت في تصريحات إعلامية إن
طليقها كان داعما لها لفترة طويلة لكنه في النهاية ومع استمرار تدهور حالتها
النفسية لم يستوعب الأمر وكان يراها تبالغ.
وأضافت: انتحرت من خلال تناول
الكثير من العقاقير الطبية لكن طليقي كسر باب الغرفة وأنقذني .
وتابعت : لا علاقة بين محاولة
انتحاري وطلاق
ي لأننا اتفقنا على الطلاق
منذ فترة.
و على الرغم من إعلان
الإعلامية ياسمين الخطيب
أن انتحارها ليس وراءه أسباب عاطفية إلا أن الواقع يكشف
غير ذلك.
وفي أعقاب محاولة انتحارها
بساعات قليلة ، أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب طلاق
ها من زوجها السابق رمضان حسني .
وقالت في بيان مقتضب: تم
رسميا الانفصال عن أ. رمضان حسني .. أرجو أن يحترم الزملاء الصحفيين والإعلاميين
رغبتي في عدم التحدث عن الأمر الذي أؤثر أن أختصره في كلمة (نصيب) .
وأضافت: كما أرجو من محبيني
أن يتمنوا لي العوض والخير فيما هو قادم .