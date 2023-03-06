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طلاق مشهورة سعودية بعد 5 أشهر زواج بسبب ما فعلته على سناب شات

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ارشيفية
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الإثنين، 06-03-2023 12:05 م

 

كشف مقدم برنامج الراصد " السعودي عبد الله الغنمي"، عن قصة امرأة انفصلت عن زوجها، بعد مرور 5 أشهر فقط على الزواج بسبب رفضه تقديمها إعلانات عبر سناب شات.

 

وقال خلال حلقة البرنامج المذاع على قناة "الإخبارية" : رفعت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية، ضد زوجها، وطلبت الطلاق بعدما تدخل في حياتها الشخصية وحاول منعها من استخدام تطبيق سناب شات .

 

وأشار إلى أن المرأة أوضحت خلال الدعوى القضائية، أنها تزوجت منذ 5 أشهر وكان زوجها يعلم أنها تستخدم سناب شات للإعلان ولم يشترط عليها أن تتركه، ولم يطلب منها عدم استخدامه في الإعلانات إلا بعد الزواج.

 

ولفت إلى أن المرأة قالت أنها طلبت الطلاق بسبب أن زوجها يشتم ويتذمر أثناء تصويرها لأي إعلان تجاري. مضيفا أنها حصلت على الطلاق وانتهى الزواج بعد 5 أشهر فقط.

 

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