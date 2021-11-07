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طلاق فنانة شهيرة بعد 5 أيام زواج وتكشف السبب

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الأحد، 07-11-2021 10:41 ص

أثارت الفنانة ونجمة ستار اكاديمي اللبنانية، ليلى إسكندر، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحات غامضة لها عبر تطبيق إنستجرام ، تكهن البعض أنها تعبر عن أزمة محتملة بينها وبين زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.
وكشفت نجمة استار أكاديمي الفنانة ليلى اسكندر، عن حقيقة زواجها من شخص كويتي الجنسية، لخمسة أيام قبل زاوجها للمرة الثانية من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.
وأوضحت ليلى اسكندر، في لقاء لها مع برنامج "السندريلا" مع الإعلامي صالح الراشد على قناة "atv" الكويتية، أن زواجها الأول من رجل الأعمال الكويتي رائد العبكل، جاء بعد صداقة مستمرة حتى اليوم، وليست علاقة حب هي التي جمعتهما.
وأشارت نجمة ستار أكاديمي، إلى أن زواجها الأول استمرّ لمدّة خمسة أيام فقط ووقع بعدها الانفصال، قائلة: "ما اتفقنا وما مشي الحال".




 

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