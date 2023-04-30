طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. وجليلة المغربية تعلق على كونها السبب





أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طلاقها رسميا من الفنان تامر حسني.

وكتبت "بوسيل" عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني".

من جانبها ردت البلوغر جليلة المغربية على الاتهامات التي طالتها بالتسبب في انفصال الفنان تامر حسني عن مواطنتها الفنانة بسمة بوسيل.

وتأتي هذه الاتهامات وسط تشكيك دائم في وجود قصة حب بين تامر حسني وجليلة.

ونفت جليلة في تصريحات صحفية علاقتها بانفصال تامر حسني وبسمة بوسيل، مؤكدة أنها توقفت عن الخوض في هذه الاتهامات التي ترافقها منذ عام: "بخصوص انفصال تامر حسني عاوزة أوضح إني ماليش دعوة لا من قريب ولا من بعيد؛ لأن البعض بيتهمني إني السبب، لكن أنا بقالي سنة قافلة الموضوع ده".

وأكدت أن هناك من قام بتزييف تعليقات باسمها للإيحاء بأن هناك شيئا ما بينها وبين تامر حسني: "أنا مش شماعة علشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة وفي أكونتات عاملين فوتوشوب لحاجات أنا مش قايلاها".

وأضافت جليلة أن انفصال تامر عن بسمة "قسمة ونصيب من ربنا"، مشددة على أنها ليست السبب في ذلك مطلقا.

ولفتت إلى أنها رغم ذلك لا تنزعج من ارتباط اسمها بتامر حسني، مبينة أنهما "أصدقاء منذ سنوات": "أنا وتامر عشرة سنين ومش بزعل لما بشوف اسمي أو صوري مرتبط به دي حاجة طبيعية؛ لأني بحترمه على المستوى الفني والإنساني وربنا يوفقه ويكتب له الخير، وانفصاله حاجة من ربنا؛ لأنه بيجيب لنا الخير دائماً".

وسبق أن تسبب تصريحات البلوغر جليلة بشأن علاقتها مع تامر حسني وأنها عاشت معه 11 سنة حب قبل زواجه، وقولها إنها كانت برفقته قبل يوم واحد فقط من زواجه، بمشكلات بينه وبين بسمة بوسيل، كادت تصل إلى الطلاق.