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طلاق الفنانة لميس صاحبة أغنية «مسيطرة» في شهر العسل

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طلاق الفنانة لميس صاحبة أغنية «مسيطرة» في شهر العسل

لميس-كان-تحقق-اكثر-من-136-مليون-مشاهدة-لأغنية-مسيطرة
لميس
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Teads
الثلاثاء، 14-06-2022 10:11 ص
أعلنت الفنانة السورية الشهيرة لميس، عن طلاقها بعد أقل من شهر على زواجها، حيث تعد في شهر العسل.
والفنانة لميس هي صاحبة الأغنية التي أثارت الجدل وحازت مشاهدات كبيرة " مسيطرة"، وحققت الفنانة لميس  شهرة واسعة في الوسط الفني العربي، وخصوصا بعد إصدارها للأغني.
من هي لميس؟
اسمها هو لميس كان، وهي الفنانة السورية التي اشتهرت بأغنية مسيطرة، والتي انتشرت بشكل واسع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت هذه الأغنية على ملايين المشاهدات في مدة زمنية قصيرة، والفنانة لميس هي فنانة صاعدة سورية الجنسية، ولدت في العاصمة السورية دمشق، وكانت تهوى الفن والغناء منذ صغرها،  واستطاعت أن تحقق عدد كبير من المتابعين والمعجبين بها وبأعمالها الفنية وخصوصا من فئة الشباب في دول الوطن العربي المختلفة، وهي فنانة في بداية مشوارها الفني، وتطمح لتحقيق المزيد من الشهرة والنجومية من خلال غنائها وأدائها الفني.

لميس كان صاحبة أغنية مسيطرة

إن الفنانة السورية لميس كان هي فنانة شابة صاعدة، فقد تميزت بجمالها وجاذبيتها، فقد حصلت على لقب ملكة جمال العرب في مصر في عام 2017، ومنها انطلقت لتدخل إلى عالم الفن والنجومية وتحقق شهرة كبيرة في دول العالم العربي، وقد شاركت الفنانة لميس كان الفنان في فيلم تصبح على خير مع الفنان المصري تامر حسني، حيث حقق هذا الفيلم  نسبة عالية من المشاهدات في معظم دور السينما المصرية وكذلك على قناة اليوتيوب، ثم أصدرت الفنانة لميس أغنية مسيطرة كأول أغنية لها، وغنتها باللهجة المصرية، وقد أحدثت هذه الأغنية ضجة واسعة، وخصوصا في المجتمع العربي الذي غالبا ما يكون فيه الرجل مسيطر على المرأة في معظم الدول.
 

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