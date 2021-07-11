طلاق الفنانة أحلام يتصدر الترند في الخليج

الأحد، 11-07-2021
09:16 ص
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طلاق
الفنانة
الإماراتية أحلام، من رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري
، قائمة تريند
موقع تويتر في الخليج وخاصة السعودية
والإمارات وقطر خلال الساعات الماضية، بسبب مزاعم عن طلاق
المطربة الإماراتية.
وروجت حسابات
على موقع “تويتر” أنباء غير مؤكدة حول طلاق
الفنانة
الإماراتية أحلام الشامسي، من
بطل الراليات القطري مبارك الهاجري
.
فيما لم تخرج أحلام بأي رد بالنفي أو
التأكيد حول هذه الأنباء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، حتى كتابة هذه
السطور.
فيما نقلت وسائل
إعلام خليجية، عن مصادر عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن طلاق
الفنانة
الإماراتية
أحلام الشامسي من زوجها مبارك الهاجري
، بسبب خلافات بينهما، مؤكدة أن علاقة الثنائي مثالية ولا يوجد أي خلافات بينهما.
وكانت الفنانة
الإماراتية أحلام، نشرت صورة وفيديو لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل
الاجتماعي، حيث ظهرت فيهما وهي ترتدي بنطلونا أسود وقميصا ابيض اللون وصورت نفسها
على طريقة “سيلفي المرآة” مظهرة نحافتها بعد ان خسرت الكثير من وزنها في الفترة
الماضية.
ونالت أحلام
إعجاب جمهورها بهذه الإطلالة، والذين نوّهوا الى الاختلاف الواضح بستايلها والذي
حسب وصفهم "أصبح شبابيا أكثر ويليق بها الى حد بعيد"، مشيدين أيضاً
بمكياجها وتسريحة شعرها البسيطة.