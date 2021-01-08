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طقس غد السبت.. تعرف على توقعات الأرصاد الجوية

الارصاد
الأرصااد
 
الجمعة، 08-01-2021 09:51 م الطيب حسين
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس يوم غد السبت. ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد غدًا.

كما تكون حركة الرياح معتدلة، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على المحافظات كما يلي:
القاهرة 23 - 14
الإسكندرية 22 - 13
وادي النطرون 22 - 13
طنطا 22 - 14
شبين الكوم 22 - 14
دمنهور 22 - 14
بلطيم 23 - 14

مطروح 20 - 13
السلوم 23 - 11
سيوة 20 10
بورسعيد 22 15
دمياط 21 14 الزقازيق 23 14 المنصورة 22 13 الإسماعيلية 23 13 السويس 23 12 العريش 22 11 رفح 22 11 رأس سدر 23 13 نخل 23 04 نويبع 24 17 طابا 22 14 كاترين 19 05 الطور 24 15 شرم الشيخ 26 17 الغردقة 26 16 مرسى علم 25 15 الفيوم 24 12 بني سويف 24 12 المنيا 24 09 أسيوط 25 10 سوهاج 27 09 قنا 27 10 الأقصر 28 11 أسوان 28 12 إدفو 28 13 أبوسمبل 27 14 الوادي الجديد 26 09 شلاتين 29 19 أبورماد 28 18 حلايب 26 20 رأس حدربة 26 19
 

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