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طقس شديد البردوة غدًا.. الأرصاد تحذر

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طقس شديد البردوة غدًا.. الأرصاد تحذر
 
الجمعة، 04-12-2020 09:47 م


حذر خبراء الأرصاد الجوية من طقس شديد البرودة غداً السبت على شمال وجنوب الصعيد.

وكشفوا عن توقعاتهم حيث سيسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافيء على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارا، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .


والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية وارتفاع الموج على المتوسط من متر إلى متر ونصف، وعلى الأحمر 1،75 – 1 .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

القاهرة «22- 13»، الإسكندرية «23 – 13»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 10»، أسوان «25– 12» .

 

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