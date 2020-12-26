طقس دافئ.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن درجات الحرارة غدًا

السبت، 26-12-2020
09:44 م
الطيب حسين
طمأن خبراء الأرصاد الجوية
، المواطنين بشأن طقس غد الأحد، حيث من المتوقع أن طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.
وأضافت أن الطقس من المتوقع أن يكون بارد ليلاً على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
كما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1،7 –25،2 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
وجاءت درجات الحرارة
كما يلي:
القاهرة «22- 11»، الإسكندرية «22– 13»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 12»، أسوان «26 – 12» .