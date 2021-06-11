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طقس حار يجتاح مصر غدًا

طقس حار
طقس حار
Native
الجمعة، 11-06-2021 10:02 م الطيب حسين
يجتاح طقس حار مناطق عديدة من المحافظات المصرية يوم غد السبت. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نشاط رياح.

  وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت ، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا
القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 27 درجة.




 

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