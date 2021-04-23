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طقس حار غدًا.. تعرف على درجات الحرارة

طقس-حار
درجات الحرارة
 
الجمعة، 23-04-2021 10:03 م الطيب حسين
يشهد غدا السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

كما يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

وقال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا كما يلي:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.
 

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