طقس حار غدًا.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الإثنين، 07-06-2021
09:44 م
الطيب حسين
أعلنت هيئة الأرصاد
الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا.
كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيفا ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا.
كما يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد،و على الجنوب نهارًا، معتدلا ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".
ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة
المتوقعة غدا الثلاثاء 8 – 6 – 2021 ستكون كالتالي:
القاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.
الإسكندرية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.
طنطا: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.
شبين الكوم: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.
مطروح: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.
دمنهور: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.
السلوم: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.
بورسعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.
دمياط: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.
الزقازيق: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.
الإسماعلية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.
السويس: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.
العريش: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.
رفح: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.