الإثنين 07 يونيو 2021
توقيت مصر 22:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طقس حار غدًا.. الأرصاد تكشف التفاصيل

«الحديدي» يكشف حقيقة انتقال محمد الشناوي إلى النصر السعودي

كوريا الشمالية.. قانون بإعدام حائزي الأفلام الأمريكية

ضبط رجل أعمال هارب من 160 حكمًا قضائيًا

موسيماني يُبلغ إدارة الأهلي عدم رغبته في استمرار هذا اللاعب

حبس سارة الطباخ 3 سنين بتهمة تبديد أموال محمد الشرنوبي

السعودية.. شاب يطعن 3 رجال أمن بسبب ما فعله أحدهم مع امرأة (فيديو)

ظهر مع شيما صابر.. صلاح في الساحل الشمالي وصديقه يفاجئه بكشف السر

شاهد.. وائل لطفي يهاجم «الشعراوي»: «كان رجعيًا بلا شك»

كارتيرون يحدد 4 لاعبين لضمهم إلى الزمالك

ADS
 

طقس حار غدًا.. الأرصاد تكشف التفاصيل

طقس حار غدًا.
الأرصاد
Native
الإثنين، 07-06-2021 09:44 م الطيب حسين
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء. ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيفا ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا.


كما يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد،و على الجنوب نهارًا، معتدلا ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 8 – 6 – 2021 ستكون كالتالي:

القاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20. الإسكندرية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18. طنطا: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20. شبين الكوم: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20. مطروح: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17. دمنهور: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19. السلوم: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19. بورسعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20. دمياط: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19. الزقازيق: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20. الإسماعلية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19. السويس: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20. العريش: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19. رفح: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.
 

إقرأ ايضا

محمد الشناوي

«الحديدي» يكشف حقيقة انتقال محمد الشناوي إلى النصر السعودي

أرشيفية

كوريا الشمالية.. قانون بإعدام حائزي الأفلام الأمريكية

ضبط رجل أعمال هارب

ضبط رجل أعمال هارب من 160 حكمًا قضائيًا

أخبار متعلقة

طقس حار

طقس حار غدًا.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الأرصاد

تحذير من الطقس والتعرض للشمس غدًا.. تعرف على التوقعات

طقس حار

طقس حار غدًا والعظمى 36.. تحذيرات الأرصاد تتواصل

شديد الحرارة

شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

1517511_0

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس غد..تعرف على درجات الحرارة

1519509_0

الأرصاد تعلن طقس أيام عيد الفطر المبارك