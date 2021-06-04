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طقس حار غدًا.. الأرصاد تكشف التفاصيل

طقس حار
طقس حار
Native
الجمعة، 04-06-2021 09:49 م الطيب حسين
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهارا غدا السبت مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ليلا من المتوقع أن يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تكون نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح(60 :70كم/س) وارتفاع الموج (3 : 5 متر) .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى القاهرة 32 19 الإسكندرية 27 20 وادي النطرون 31 20 طنطا 32 19 شبين الكوم 32 19 دمنهور 30 19 بلطيم 27 20 مطروح 26 19 السلوم 26 19 سيوة 33 18 بورسعيد 30 21 دمياط 30 21 الزقازيق 32 20 المنصورة 31 20 الإسماعيلية 32 19 السويس 32 20 العريش 30 19 رفح 30 18 رأس سدر 31 20 نخل 29 14 نويبع 31 24 طابا 29 18 كاترين 30 14 الطور 29 22 شرم الشيخ 35 25 الغردقة 33 24 مرسى علم 32 25 الفيوم 32 19 بني سويف 32 21 المنيا 32 21 أسيوط 33 22 سوهاج 35 23 قنا 38 23 الأقصر 39 24 أسوان 40 25 ادفو 40 26 أبوسمبل 40 27 الوادى الجديد 38 23 الشلاتين 40 26 أبو رماد 38 26 حلايب 35 28 رأس حدربة 34 28 كلمات متعلقة الأرصاد
 

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