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طقس بارد.. الأرصاد تحذر من الأحوال الجوية غدًا السبت

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 22-01-2021 09:52 م الطيب حسين
حذر خبراء هيئة الأرصاد من طقس غدٍ السبت، حيث من المتوقع أن يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، بارد على جنوب سيناء .

وحذر خبر هيئة الأرصاد، من برودة الطقس، خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مطالبا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيف الملابس.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت:
القاهرة : العظمى 19– الصغرى 9
الإسكندرية: العظمى 19– الصغرى 10
أسيوط: العظمى 22– الصغرى 5
السلوم: العظمى 16– الصغرى 6
أسوان: العظمى 26– الصغرى 9
حلايب: العظمى 24- الصغرى 16
 

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