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طقس اليوم.. خريطة سقوط الأمطار في القاهرة والمحافظات

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الأمطار
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الأحد، 21-11-2021 09:38 ص

تشهد حالة الطقس اليوم الحد في مصر، استمرار الأجواء غير المستقرة التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق، مصحوبة بنشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم، يشهد استمرار فرص سقوط الأمطار متوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بمناطق (مطروح - الإسكندرية - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش) تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة.
ويشهد طقس اليوم، أيضا، استمرار فرص الأمطار خفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة من منطقة خليج السويس وسيناء (رأس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين)  على فترات متقطعة.
فيما تكون الأمطار خفيفة خلال طقس اليوم، على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم، تكون كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 15.
السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 16.
جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 18.
شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 14.
جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 15.
 

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