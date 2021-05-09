الأحد 09 مايو 2021
توقيت مصر 15:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نتنياهو يتحدى الجميع: سنواصل ما نفعله في القدس

وزيرة الصحة: إنتاج لقاح كورونا المصري في هذا الموعد

طقس الغد.. شديد الحرارة وأمطار رعدية على هذه المناطق

إصابة مصطفى محمد تبعده عن الملاعب

العثور على أستاذ جامعي ميتًا في ظروف غامضة..ما علاقته بأسرار سد النهضة؟

صدمة جديدة لجماهير الأهلي بسبب علي معلول

شاهد.. مي عمر تبكي على الهواء بسبب ما فعله مخرج شهير

وفاة عادل التويجري بشكل مفاجئ.. وتركي آل الشيخ: أنا حزين جدًا

عفاف شعيب: جوزي خانني مع السكرتيرة والفنانات قاطعوني بعد ارتداء الحجاب

الصين تعلن انتهاء أزمة الصاروخ وتكشف مكان سقوطه

ADS
 

طقس الغد.. شديد الحرارة وأمطار رعدية على هذه المناطق

19603831431615830077
ا
Native
الأحد، 09-05-2021 02:06 م
تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من الغد الاثنين، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تظل درجات الحرارة مرتفعة على جنوب البلاد وأقصى الصعيد.
ويكون الطقس غدا الاثنين، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويبقى الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة ا لكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وتكون هناك فرص أمطار خفيفه تكون رعدية احيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 37 والصغرى 19، السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 18، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 العظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 44 للعظمى و28 للصغرى.
 

إقرأ ايضا

1526481_0

نتنياهو يتحدى الجميع: سنواصل ما نفعله في القدس

_111624647_whatsubject

وزيرة الصحة: إنتاج لقاح كورونا المصري في هذا الموعد

download

العثور على أستاذ جامعي ميتًا في ظروف غامضة..ما علاقته بأسرار سد النهضة؟

أخبار متعلقة

الارصاد

تعرف على حالة الطقس غدًا 24 رمضان

ارشيفية

الأرصاد السعودية : الأمطار مستمرة على المملكة حتى الأحد

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة غدًا

الأرصاد

ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات من طقس الغد

20200601030159159

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: شديد الحرارة

طقس-حار

طقس حار غدًا.. تعرف على درجات الحرارة