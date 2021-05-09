طقس الغد.. شديد الحرارة وأمطار رعدية على هذه المناطق

الأحد، 09-05-2021
02:06 م
تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من الغد الاثنين، انخفاض تدريجي
في درجات الحرار
ة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تظل درجات الحرار
ة مرتفعة
على جنوب البلاد وأقصى الصعيد.
ويكون الطقس
غدا الاثنين، شديد الحرار
ة على القاهرة الكبرى
والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرار
ة على السواحل الشمالية، ويبقى
الطقس
لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة ا لكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب
البلاد.
يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية
وشمال الصعيد، وتكون هناك فرص أمطار
خفيفه تكون رعدية احيانا على مناطق من شمال الصعيد
وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.
وحول درجات الحرار
ة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه
البحري العظمى 37 والصغرى 19، السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 18، جنوب سيناء وسلاسل
جبال البحر الأحمر 39 العظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد
44 للعظمى و28 للصغرى.