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طفل يهتك عرض طفلة داخل حمام ملاهي بأسيوط ويتسبب في إصابتها بنزيف

891
ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 18-07-2022 09:23 ص

قام صبي باغتصاب طفلة، داخل مركز ترفيهي في مدينة أسيوط داخل أحد الحمامات.

تلقت الأجهزة الأمنية في أسيوط بلاغا من أسرة حول تعرض طفلةهم يبلغ عمرها 5 سنوات للاغتصاب، وهتك عرضها أثناء دخولها الحمام، داخل مركز "إكس بلاي الترفيهي".

وقالت الأم إن صغيرتها دخلت دورة المياه الرجالي بالخطأ وكانت تنتظرها في الخارج، وعند خروج الطفلة كانت تتألم وعليها نقاط من الدماء.

ولفتت إلى أن طفلةها أخبرتها بأن أحد الأشخاص قام بضربها وأشارت إلى الشخص الذي قام بفعل ذلك، وتم مشاهدة كاميرات المراقبة، وفحصها.

وتبين أن العامل المتهم يدعى "س.س" يبلغ من العمر 13 عاماً، وتم القبض عليه وإحالته إلى جهات الاختصاص التي تولت التحقيقات.
 

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