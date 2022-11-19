طفل يعترف على أمه بالزنا: شوفته من غير هدوم مع ماما في الحمام

السبت، 19-11-2022
09:56 ص
اتهم زوج، زوجته بالزنا
بعد الاستيلاء على مقتنيات شقته،
والهروب رفقة عشيقها.
وأشار في ادعائه، إلى أن زوجته هربت من مسكن الزوجية بمنطقة
القلج، إلى منطقة جمصة واصطحبت معها نجلها وابنتها، إلا أنه تفاجأ بعدها بعودة أبنائه
إلى المنزل.
وذكر ممدوح، صاحب القضية، في المحضر، أنه عرف مكان هروب زوجته
وعشيقها من ابنه وبنته، بعدما أخبراه، بوجود عشيق معها يلازمها السكن، وكان يتردد عليها
في مسكن الزوجية، قبل هروبهما.
وباستماع جهات التحقيق إلى الابن الأكبر صاحب الـ 7 أعوام،
كشف أن عشيق والدته، كان يتردد عليها في مسكن الزوجية باستمرار، فور نزول والده إلى
عمله.
وأضاف الطفل
، كل ما بابا بينزل يروح الشغل، كان بيخلينا ننزل
الشارع، ويفضل هو وماما فوق، بس فيه مرة أنا شفت الراجل مع ماما وهما من غير هدوم في
الحمام، وبعدين لما سافرنا جمصة مع ماما، الراجل دا كان معاها برضه وبعدين لما رجعنا
لبابا قولناله على الكلام دا.