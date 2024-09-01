طفل يتسلل لشقة جدته المسنة ويقتلها بـ 6 طعنات نافذة .. لسبب غريب!





أقدم طفل 16 عاما على قتل جدته المسنة، بسبب أحد تطبيقات المراهنات على الإنترنت بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن المتهم كان معتادا على سرقة جدته لتعويض خسارته في تطبيق المراهنات.

وتبين أن المتهم يوم الواقعة، يوم أمس الجمعة، تسلل لشقة المجني عليها واكتشفت جدته محاولته سرقتها فتعدى عليها بسلاح أبيض وسدد لها 6 طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.

وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا يفيد بالعثور على جثة والدته مصابة بعدة طعنات داخل مسكنها، لينتقل رجال مباحث القسم إلى محل البلاغ، حيث تبين العثور على جثة مسنة، 80 عامًا، ووجود عدة طعنات بجسدها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليها، بسبب خسارته للأموال على تطبيق المراهنات، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر، وتولت النيابة التحقيقات.