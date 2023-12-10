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متداول طفل كويتي يطلب من مذيعة عدم الاقتراب منه أثناء عمل لقاء معه.
وكانت مذيعة
قناة القبس تقترب من الطفل لكن الطفل طلب منها الابتعاد عنه وقال لها : ابعدي ابعدي
شوي وخري" لترد المذيعة عليه بأنها مثل أخته الكبرى.
وسألت المذيعة
الطفل عن سبب مشاركته في الفعالية ليجيبها بأنه فارس يجيد ركوب الخيل .
ولم يكتف الطفل
بمفاجأة المذيعة بطلب الابتعاد عنه لكنه صدمها بالرد عندما طلبت منه تدريبها على
ركوب الخيل ليقول لها " مو أنا اللي أعلمك فيه حريم يدربونك أنا ما أعلم
الحريم" لتضحك المذيعة بيبي قائلة " ما يدرب الحريم يا جماعة وش فيكم".