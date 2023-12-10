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طفل كويتي يفاجئ مذيعة اقتربت منه: "ابعدي عني شوي"

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الأحد، 10-12-2023 12:34 م


وثق مقطع فيديو متداول طفل كويتي يطلب من مذيعة عدم الاقتراب منه أثناء عمل لقاء معه.

وكانت مذيعة قناة القبس تقترب من الطفل لكن الطفل طلب منها الابتعاد عنه وقال لها : ابعدي ابعدي شوي وخري" لترد المذيعة عليه بأنها مثل أخته الكبرى.

وسألت المذيعة الطفل عن سبب مشاركته في الفعالية ليجيبها بأنه فارس يجيد ركوب الخيل .

ولم يكتف الطفل بمفاجأة المذيعة بطلب الابتعاد عنه لكنه صدمها بالرد عندما طلبت منه تدريبها على ركوب الخيل ليقول لها " مو أنا اللي أعلمك فيه حريم يدربونك أنا ما أعلم الحريم" لتضحك المذيعة بيبي قائلة " ما يدرب الحريم يا جماعة وش فيكم".

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