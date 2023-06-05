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طفل ثلاث أيام يفعل أمر أثار دهشة الجميع ..تفاصيل

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الطفل
الإثنين، 05-06-2023 05:13 ص نسمه عبد الوهاب
نشرت أم أمريكية مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "تيك توك" أثار دهشة الجميع، لطفلتها وهي تحاول الزحف ورفع رأسها بعد مرور 3 أيام فقط على ولادتها.

كانت الطفلة تتواجد داخل سرير المستشفى التي أنجبتها والدتها بها، و سرعان ما تم التقاط مقطع الفيديو ليوثق محاولات الطفلة المعجزة وهي تصدر اصوات مع قوتها وهي تضع يديها في المقدمة وترفع رأسها لترى من حولها رغم صغر عمرها، ما أثار دهشة الأم وكانت تسأل والدتها " هل هذا طبيعي"، وكان رد الأم" لا عمرها 3 أيام فقط".

وحقق مقطع الفيديو أكثر من 50 مليون مشاهدة، و أكثر من 7 مليون إعجابًا، ونال أكثر من 73 تعليقًا في حالة من الصدمة والدهشة حول ما ظهر في مقطع الفيديو، وشعر البعض بالخوف وطلبها بالتواصل مع الطبيب المختص للتأكد من عدم وجود أمر خاطئ

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