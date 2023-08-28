طفلة تنتقم من والدها وتقتله بطريقة جهنمية في الجيزة

الإثنين، 28-08-2023
12:54 م
رغبة في الانتقام دفعتها للتخلص من والدها، فتحت أسطوانة البوتاجاز، عبّأت المنزل بالغاز، وكانت الكارثة حين قرر الضحية إشعال سيجارة.
اشتعلت النار في المنزل، ما أدى إلى مصرع الوالد حرقًا، وتبين أن الابنة تبلغ من العمر 15 عاما، وأقدمت على فعلتها انتقاما من الأب لانفصاله عن والدتها.
" ووقعت الجريمة في إحدى قرى مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة
، وبانتقال رجال الشرطة إلى موقع الحريق تبين وجود جثة متفحمة، واتضح أنها لمالك الشقة.
وشكت السلطات الأمنية في أن أسطوانة البوتاجاز كانت مفتوحة بفعل فاعل، ودلت التحريات على أن الضحية البالغ من العمر 36 عاما انفصل عن زوجته منذ فترة قريبة ويقيم مع ابنته.
واستجوبت جهات التحقيق الابنة، ولوحظ أنها لم تصب بأي إصابة أو حرق جراء الحريق، كما أدلت بأقوال متضاربة عن سبب تغيبها وقت الحريق، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بجريمتها.
وقالت الفتاة لجهات التحقيق إن والدها كان مدمنا على تعاطي المخدرات، وكان دائم الشجار مع والدتها التي فشلت في إبعاده عن المخدرات، وانفصل عنها، كما اتهمته بالتعدي عليها بالضرب.