«طفلة المعادي» تستنفر الأزهر والإفتاء

الثلاثاء، 09-03-2021
09:53 م
محمد فضل
أثارت جريمة التحرش
الجنسي وهتك عرض طفلة باحد مداخل عقارات المعادي والتي عرُفت بـ"طفلة المعادي
"، الرأي العام الذي عبر عن حالة غضب كبيرة مما حدث، وهي واقعة استجلبت تعليق الأزهر
ودار الإفتاء
أيضًا لبشاعتها.
حيث أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر
الشريف، في جلسته صباح اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر
، أن التحرش
بالأطفال سلوك منحرف محرم، تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة، مشددًا على أن هذا السُّعَار المحموم والمذموم الذي بات ينتشرُ واقعيًّا وافتراضيًّا، يستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق.
وأشار المجمع إلى أن التحرش
بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسَّلام والمروءةِ وكمالِ الرجولةِ، مهيبًا بالمجتمع تشديد الرقابة على المتحرشين والإبلاغ عنهم، وتوعية الأطفال بأفعالهم الإجرامية، ورفع الوعي بجريمة التحرش
كسلوك مشين يستوجب مواجهته بشكل صارم، مطالبًا بمواجهة هذه الظاهرة من خلال المناهج الدراسية وتناوله في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأماكن تواجد الأطفال بطريقة تناسب طبيعة المرحلة العمرية للطفل.
وشدد المجمع على ضرورة دعم الأطفال وأسرهم في المطالبة بحقوقهم، وتفعيل القوانين الرادعة للمتحرِّشين؛ مشيدًا بجهود الأفراد والمؤسسات في مواجهة هذه الجريمة والتصدي لها، وتضييق الحصار على المتحرشين؛ صيانة للقيم وحماية للطفل، داعيًا الجميع لاتخاذ مواقف إيجابية تجاه جرائم التحرش
عموما والتحرش
بالأطفال على وجه الخصوص؛ لما قد يتداخل على الطفل من تحديد السلوك وعدم قدرته على مواجهة المتحرش، فالسلبية تجاه المتحرش ممقوتة، والواجب منعه وتسليمه للجهات المسؤولة.
وقالت دار الإفتاء
المصرية، إن التحرُّش الجنسي بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية في المجتمع، فهو قتل للطفولة، وانتهاك للبراءة، وهو -إلى كونه فعلًا فاحشًا- غدر وخيانة.
وأضافت الإفتاء
عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أنه على أولي الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه تلويثُ المجتمع بهذا الفعل المشين.
وكانت واقعة التحرش
الجنسي بطفلة في المعادي، والتي وثقتها كاميرا مراقبة أثارت موجة غضب عارمة، حيث رصدت كاميرات المراقبة بإحدى العقارات ، لحظة التحرش
الجنسي من قبل أحد الأشخاص بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، مما أثار حالة من الاستياء.
كما رصد مقطع الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة وتشاجر الجيران القاطنين بالطابق الأرضي مع المتحرش الذي فر هاربا، قبل أن تتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض عليه.