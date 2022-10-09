طعن في الشرف.. تفاصيل ما حدث لعروس الإسماعيلية في «ليلة الدخلة»

عروس الاسماعيلية وزوجها

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تداول مستخدمو “فيسبوك” صورا لـ عروس الإسماعيلية التي أصبحت تريند يوم زفافها من ٨ أشهر بسبب ضرب العريس لها يوم الزفاف بالشارع.



وحررت العروس محضرا بعد ٨ أشهر من زواجها وظهورها بفيديو شهير من منزل الزوجية وصينية الحمام، وقالت: “كان بيفتري عليا ومعيشني في مهانة، ضرب وقلة قيمة ٨ شهور مهددني بمياه النار، وقام بحبسي ١٠ أيام وضربني قبل كل وجبة”.



وكانت إحدى تفاصيل الزواج المرعبة التي تداولها الكثير، هي يوم ليلة الزواج وتهديده لها والخوف من طعنها في شرفها إذا تركت زوجها يوم الزفاف.



وانهالت التعليقات عليها بسبب اكتمال زواجها وظهورها بعد الفرح معه بعد ضربه لها أمام الجميع، وكانت أبرز التعليقات: “العيب مش عليها العيب على الأهل اللي قبلوا يجوزوا بنتهم واحد واطي رغم إنه ابن عمها بس واطي، شوف كان شكلها إيه قبل الجواز وبعد الجواز، حسبنا الله ونعم الوكيل، حاجة تحزن بجد”، وقال آخرون: “الناس كلها حذرتها تتجوزه من يوم الفرح”.