طعنته أثناء ممارسة الجنس معها انتقامًا لقاسم سليماني!

الثلاثاء، 15-03-2022
12:52 م
اعتقلت السلطات الأميركية فتاة من أصل إيراني، طعنت رجلا
أثناء مواعدته في فندق بمنطقة لاس فيغاس "انتقاما" لمقتل قائد الحرس الثوري
الإيراني، قاسم سليماني
، في غارة أميركية عام 2020.
وقالت قناة محلية ، مقرها لاس فيغاس، إن نيكا نيكوبين
(21 عاما) التقت الرجل الذي تعرفت عليه على الإنترنت بفندق في لاس فيغاس يوم 5 مارس.
وأثناء ممارستهما الجنس في غرفة بالفندق، وضعت عصابة على
عينيه ثم أطفأت الأنوار، وبعد دقائق طعنته في رقبته، وفق القناة التابعة لشبكة
"سي بي أس" الأميركية، ووكالة أسوشيتدس برس، نقلا عن تقرير شرطة مدينة هيندرسون
في ولاية نيفادا.
وقالت الشرطة إن الرجل تمكن من دفعها بعيدا عنه وخرج من الغرفة
واتصل بالشرطة، كما أنها أيضا خرجت من الغرفة وأبلغت موظفة في الفندق أنها طعنت رجلا.
وبعد القبض عليها، قالت نيكوبين للشرطة "إنها تريد الانتقام"
من مقتل سليماني، مشيرة إلى أنها استمعت لأغنية "Grave Digger" و"أعطتها الدافع ... للانتقام".
ولم يتضح بعد الوضع الصحي للضحية، وفق أسوشيتد برس.
ووجهت السلطات للفتاة تهم الشروع في القتل والضرب بسلاح مميت
والسطو، ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة في 24 مارس.