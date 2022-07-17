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طريقة اكتشاف الكاميرات المخفية في الحجرات والحمامات والفنادق

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ارشيفية
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الأحد، 17-07-2022 10:22 ص
مع التطور التكنولوجي والثورة التي أحدثها بعالم الاتصالات والكاميرات، فقد اتخذت كاميرات التجسس والمراقبة أشكالا وأحجاما مختلفة، حيث توجد العديد من كاميرات المراقبة أو التجسس صغيرة الحجم والتي يسهل إخفاؤها في أماكن لن تخطر على بال الأشخاص العاديين.

وتأتي بعض كاميرات التجسس بحجم صغير جدا يسهل إخفاؤها في أماكن مثل الشقوق بالحوائط أو داخل المصابيح، وللكشف عن أي كاميرا مخفية داخل غرفة أو سواء في فندق أو سكن مؤقت أو حتى حجرة قياس الملابس بالمحال، توجد طريقتان يمكنك من خلالهما استخدام هاتفك الذكي للعثور على العدسة المخفية داخل الجدران أو المرآة وذلك من خلال:

الطريقة الأولى: باستخدام تطبيق أندرويد:

ـ قم بتنزيل تطبيق Fing لكشف كاميرات المراقبة

ـ التطبيق يساعد على كشف كاميرات التجسس، ويؤدي دوره على أكمل وجه، وهو من التطبيقات التي يمكنها التعرف على كافة الأجهزة المتصلة بالشبكة، وفي الحال يقوم بكشف الكاميرا المخفية.

ـ يظهر اسم الكاميرا IP Camera أو يظهر شكل ساعة، أو مصباح وحروف صينية.

ـ قم بفتح التطبيق وقم بعملية البحث عن الأجهزة الموجودة بالقرب منك.

الطريقة الثانية: باستخدام كاميرا الهاتف:

ـ يتعين عليكِ القيام بخطوتين فقط هما:

ـ أولا: تشغيل كاميرا الموبايل مع الفلاش الخاص به.

ـ ثانيا: قم بالتجوال في الغرفة وتوجيه عدسة الكاميرا على جميع الجدران والأسقف وقطع الأثاث بالغرفة، ركز على الصورة التي تظهر على شاشة هاتفك، حيث سترى لمعانا واضحا بسبب انعكاس أشعة الفلاش في عدسة الكاميرا المخفية.

 

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