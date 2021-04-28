طرد ممثل وزيرة الصحة من مجلس النواب.. والسبب!

الأربعاء، 28-04-2021
10:01 ص
محمد فضل
قررت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب
، طرد
أحد مندوبي وزارة الصحة من اجتماع اللجنة التي عقدت أمس، بعدما تسبب في حالة غضب بين النواب.
وطرد
ت اللجنة المندوب عقب طلبه عدم مهاجمة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اخلال الاجتماع لمناقشة آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا
في محافظة سوهاج.
وخلال المناقشات التي شهدت حالة غضب شديدة بين نواب سوهاج، وعدد من النواب الآخرين، وانتقادات من النواب لوزيرة الصحة والمطالبة باستدعائها، قال أحد مندوبي وزارة الصحة: “لو سمحتوا محدش يهاجم شخص الوزيرة”.
وتسبب ممثل وزارة الصحة في غضب النواب، والذين طالبوا بإخراجه من الاجتماع وأن تحقق الوزارة في ما وصفوه بتجاوزه ضد النواب، رافضين طريقته في الحديث مع مجلس النواب
، وصاح النواب: “لازم يخرج برة”.
وقال النائب ضياء داوود: “أنت جاي تعلمنا في مجلس النواب
نقول أيه، هذا غير مقبول، دا تجاوز، ولازم يطلع برة”، وتابع: “كدا هتديله ترقية الوزيرة، دا لازم يتحال للتحقيق”.
وأكد أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب
، أن اللجنة العامة للمجلس، ستدعو وزيرة الصحة للحضور لإلقاء بيان أمام المجلس بشأن أزمة فيروس كورونا
ومستجداتها.