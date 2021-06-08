الثلاثاء 08 يونيو 2021
توقيت مصر 13:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مدرب ريال مدريد يعلن موقفه من ضم محمد صلاح

طرد فتاة من كافيه شهير بالتجمع الخامس بسبب ارتدائها عباءة

بعد ضبطه.. مفاجأة بشأن الصورة المخلة لشاب وفتاة داخل سيارة

احذر.. عادة يفعلها الكثير قد تصيبك بالفطر الأسود

تفاصيل مقتل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق على يد المقاومة

ابنة ملك الأردن تخطف الأنظار بظهورها بالزي العسكري (صور)

لم يجدها عذراء.. المحكمة تُغرم عريس 18 ألف بسبب ما فعله ليلة الدخلة

أجبر موظفة على خلع الحجاب..إجراء رسمي ضد سفير كوريا الجنوبية في السعودية

تقارير أمريكية جديدة تكشف من أين تسرب فيروس" كورونا"

سحب رعدية ورياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

ADS
 

طرد فتاة من كافيه شهير بالتجمع الخامس بسبب ارتدائها عباءة

1551604_0
ا
Native
الثلاثاء، 08-06-2021 11:29 ص
أقدمت إدارة أحد الكافيهات الشهيرة بالتجمع الخامس، على طرد فتاة كانت ضمن مجموعة فتيات من الكافيه بسبب ارتدائها عباءة، رغم أن المجموعة كانت مختلفة في ملابسها، ما بين محجبة وغير محجبة.
وكشفت تفاصيل الواقعة رئيسة مجمعة العمل  دينا حشيش، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: «الواحد كان فاكر إن لسه شهر على خناقة البوركيني والتشنج الطبقي بس أنا افتتحت الموسم بأول قصة أنا وفريق الشغل قررنا نعمل ميتينج مهم في التجمع في كافيه الصبح، حد اقترح كافيه (.......) هو كافيه شيشة بسيط بس محدث في شارع التسعين ومكلفين التشطيب ومزودين الأبانوس وعاملين ڤاليه فكروني بالمحجوب أو blaze أول ما فتح».
وأضافت : بدأنا الميتينج وكنا 5 بنات كل واحدة فينا شكل.. البلوند، أنا، محجبات بأشكال مختلفة، مجموعة diverse زي إعلانات Benetton. إحنا تيم كونتنت بنكتب ل١.٧ مليون فولوور وأحلى حاجة فينا اختلافنا لأن بنوصل لكل متابعينا مهما كانت خلفيتهم».

وتابعت: «وبعد ساعتين جت آخر بنت بدموع في عينيها من الإحراج وبتقولنا مش هقدر أحضر الاجتماع مش عايزيني هنا علشان لابسه عباية!!! ودي مش أي واحدة في فريق الكونتنت، أنا بقولها أنا هتبناكي من كتر حبي وإعجابي بيها».
وأكملت حشيش الواقعة، وقالت: «فرحت للمدير قولتله عيب عليك إحنا في ٢٠٢١ وقدمت قوي حوارات الخوف من الاختلاف وبرضو مش هناقشك إن لك دريس كود، حقك ولكن أنا مديريتهم وجايباهم ومتكسفنيش قدامهم إحنا ساعة وماشيين. ولازم السينس إنت شايف ناس محترمة فعادي المكان فاضي أصلًا، يقولي في كاميرات والمدير هيلومني ومش مسموح بعباية ولا نقاب ولا شبشب أنا عمري في حيااتي ما اتطردت من مكان ويوم ما يحصل يبقى في قهوة، وأنا أصلا مابشيش وجريوا ورانا في الشارع علشان ندفع تمن الأكل اللي ملحقناش ناكله وكامل زي ما هو وقولناله خلي مديرك يدفعه بعد المهانة دي. تطردني وأنا باكل وتقولي إدفعي».
وتابعت: «كلنا وقفنا مع صاحبتنا وساندنا اختيارها في لبسها ومشينا ورحنا Casper &Gambinis اللي هو أشيك وأنضف وأغلى ولا إنسان بصلنا، ده Sachi وCrimson بشوف فيهم محجبات.. مش عايزة أفاجئ hookah بس أنتم بتوع شيشة مش بار ولا club فمشكلتك مع اللبس غير مفهومة ودي آخرت الإحداث. أتمنى من مدير Hookah إن تشوفوا دكتور ممكن يساعدكم في حل مشاكلكم النفسية، العلاج النفسي مش عيب ده بينور وبيساعدنا نتقبل.. أما بالنسبة لمشكلتكم في الـmarketing والـ brand development».

وختمت تعليقها: «السخرية إن مشغلين قرآن في المكان!! اللي بيسألوا ما كلمناش الشرطة ليه، كان في ميتينج شغال والوقت كان ضيق جدا».
وضمن التعليقات، كشفت حشيش عن رسالة وصلت لها من الكافيه عبر حسابها على إنستجرام، جاء فيها إن الكافيه يحترم كافة الفتيات، وإن فريق العمل الخاص بحشيش تواجد لأكثر من ساعتين قبل الواقعة.
جاءت نصها:" نحن نحترم عملائنا ونقبل جمیع .الاختلافات طوال تاريخنا الممتد لاكثر سنوات نشهد مع .عميل فنحن نتعامل مع الجميع علي النحو الذي نود يتم التعامل معنا ادارة المكان كانت تتمنى ان يكون سبب انسحایکم كده المكان مصوره تواجد حضرتکم المكان لاکثر ساعتین مع تتخطى ال ۰٠٠ جنيها مع ذلك انساحبکم من المكان بدون دفع الفاتورة مع ذلك اخذ اي اجراء مع العلم المكان يتواجد باستمرار الكثير من المحجبات دون مشكلة واحدة كما يروج البعض مع العلم الصور التي تداولها اليوم من داخل مكان يوجد فعلًا عميلة محجبة مما ينفي ادعاء ماتم .نشره ".
من جانبها ردت حشيش، على رسالة الكافيه، وقالت في تعليقها: «ببساطة إحنا مش عايزين نعملكم مشاكل أكتر من كده، خصوصا اللي بيرد من الصفحة بتاعتكم ماقراش البوست، وأنا مش مبسوطة وآلاف الناس بتضغط عليكم.. الموضوع بسيط..».
وأكملت: «اعتذروا للبنت اللي في فريقي لأنكم حسستوها إنها مختلفة عن زمايلها ولا تستحق إنها تكون وسطنا أو زينا وأنا مش كمديريتها بس، كست زيها مش هسمح لشلة رجالة يهينوها بالشكل ده، ياريت تفكروا بشكل إنساني في الضرر النفسي اللي إتسببتم فيه، وأنا أوعدكم إني أكتب كلمة طيبة في الـcustomer service and crisis management بتاعكم».
 

إقرأ ايضا

60b7637a4236046e445150f3

بعد ضبطه.. مفاجأة بشأن الصورة المخلة لشاب وفتاة داخل سيارة

download

احذر.. عادة يفعلها الكثير قد تصيبك بالفطر الأسود

7ff578f1-74ad-46cd-8da3-95370dbec67f

ابنة ملك الأردن تخطف الأنظار بظهورها بالزي العسكري (صور)

أخبار متعلقة

60b7637a4236046e445150f3

بعد ضبطه.. مفاجأة بشأن الصورة المخلة لشاب وفتاة داخل سيارة

5ee3671042360446da7d4503

السعودية.. شاب يطعن 3 رجال أمن بسبب ما فعله أحدهم مع امرأة (فيديو)

6392612d-5ab8-4df9-9c10-4932b801712c

أجبرها على معاشرته.. عاملة تقطع العضو الذكري لمديرها في العمل

download

قصة زوج «سَنية» من 22 رجلًا.. كل شهر اثنين

جنا-عمرو-دياب-1

طرد ابنة عمرو دياب من مدرستها بعد إصابتها بهذا المرض