طرد فتاة من كافيه شهير بالتجمع الخامس بسبب ارتدائها عباءة

الثلاثاء، 08-06-2021
11:29 ص
أقدمت إدارة أحد الكافيه
ات الشهيرة بالتجمع
الخامس، على طرد فتاة
كانت ضمن
مجموعة فتيات من الكافيه
بسبب ارتدائها عباءة
، رغم أن المجموعة كانت مختلفة في
ملابسها، ما بين محجبة وغير محجبة.
وكشفت تفاصيل الواقعة رئيسة مجمعة العمل دينا حشيش، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:
«الواحد كان فاكر إن لسه شهر على خناقة البوركيني والتشنج الطبقي بس أنا افتتحت
الموسم بأول قصة أنا وفريق الشغل قررنا نعمل ميتينج مهم في التجمع
في كافيه
الصبح،
حد اقترح كافيه
(.......) هو كافيه
شيشة بسيط بس محدث في شارع التسعين ومكلفين
التشطيب ومزودين الأبانوس وعاملين ڤاليه فكروني بالمحجوب أو blaze أول ما فتح».
وأضافت : بدأنا الميتينج وكنا 5 بنات كل واحدة فينا شكل.. البلوند، أنا،
محجبات بأشكال مختلفة، مجموعة diverse زي إعلانات Benetton. إحنا تيم
كونتنت بنكتب ل١.٧ مليون فولوور وأحلى حاجة فينا اختلافنا لأن بنوصل لكل متابعينا
مهما كانت خلفيتهم».
وتابعت: «وبعد ساعتين جت آخر بنت بدموع في عينيها من الإحراج وبتقولنا مش
هقدر أحضر الاجتماع مش عايزيني هنا علشان لابسه عباية!!! ودي مش أي واحدة في فريق
الكونتنت، أنا بقولها أنا هتبناكي من كتر حبي وإعجابي بيها».
وأكملت حشيش الواقعة، وقالت: «فرحت للمدير قولتله عيب عليك إحنا في ٢٠٢١
وقدمت قوي حوارات الخوف من الاختلاف وبرضو مش هناقشك إن لك دريس كود، حقك ولكن أنا
مديريتهم وجايباهم ومتكسفنيش قدامهم إحنا ساعة وماشيين. ولازم السينس إنت شايف ناس
محترمة فعادي المكان فاضي أصلًا، يقولي في كاميرات والمدير هيلومني ومش مسموح
بعباية ولا نقاب ولا شبشب أنا عمري في حيااتي ما اتطرد
ت من مكان ويوم ما يحصل يبقى
في قهوة، وأنا أصلا مابشيش وجريوا ورانا في الشارع علشان ندفع تمن الأكل اللي
ملحقناش ناكله وكامل زي ما هو وقولناله خلي مديرك يدفعه بعد المهانة دي. تطرد
ني
وأنا باكل وتقولي إدفعي».
وتابعت: «كلنا وقفنا مع صاحبتنا وساندنا اختيارها في لبسها ومشينا ورحنا Casper &Gambinis اللي هو أشيك
وأنضف وأغلى ولا إنسان بصلنا، ده Sachi وCrimson بشوف فيهم محجبات.. مش عايزة أفاجئ hookah بس أنتم بتوع
شيشة مش بار ولا club فمشكلتك مع
اللبس غير مفهومة ودي آخرت الإحداث. أتمنى من مدير Hookah إن تشوفوا دكتور ممكن يساعدكم في حل مشاكلكم
النفسية، العلاج النفسي مش عيب ده بينور وبيساعدنا نتقبل.. أما بالنسبة لمشكلتكم
في الـmarketing والـ brand development».
وختمت تعليقها: «السخرية إن مشغلين قرآن في المكان!! اللي بيسألوا ما
كلمناش الشرطة ليه، كان في ميتينج شغال والوقت كان ضيق جدا».
وضمن التعليقات، كشفت حشيش عن رسالة وصلت لها من الكافيه
عبر حسابها على إنستجرام،
جاء فيها إن الكافيه
يحترم كافة الفتيات، وإن فريق العمل الخاص بحشيش تواجد لأكثر
من ساعتين قبل الواقعة.
جاءت نصها:" نحن نحترم عملائنا ونقبل جمیع .الاختلافات طوال تاريخنا
الممتد لاكثر سنوات نشهد مع .عميل فنحن نتعامل مع الجميع علي النحو الذي نود يتم
التعامل معنا ادارة المكان كانت تتمنى ان يكون سبب انسحایکم كده المكان مصوره
تواجد حضرتکم المكان لاکثر ساعتین مع تتخطى ال ۰٠٠ جنيها مع
ذلك انساحبکم من المكان بدون دفع الفاتورة مع ذلك اخذ اي اجراء مع العلم المكان
يتواجد باستمرار الكثير من المحجبات دون مشكلة واحدة كما يروج البعض مع العلم
الصور التي تداولها اليوم من داخل مكان يوجد فعلًا عميلة محجبة مما ينفي ادعاء
ماتم .نشره ".
من جانبها ردت حشيش، على رسالة الكافيه
، وقالت في تعليقها: «ببساطة إحنا مش
عايزين نعملكم مشاكل أكتر من كده، خصوصا اللي بيرد من الصفحة بتاعتكم ماقراش
البوست، وأنا مش مبسوطة وآلاف الناس بتضغط عليكم.. الموضوع بسيط..».
وأكملت: «اعتذروا للبنت اللي في فريقي لأنكم حسستوها إنها مختلفة عن
زمايلها ولا تستحق إنها تكون وسطنا أو زينا وأنا مش كمديريتها بس، كست زيها مش
هسمح لشلة رجالة يهينوها بالشكل ده، ياريت تفكروا بشكل إنساني في الضرر النفسي
اللي إتسببتم فيه، وأنا أوعدكم إني أكتب كلمة طيبة في الـcustomer service and crisis management بتاعكم».