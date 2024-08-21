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طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه

م
ا
الأربعاء، 21-08-2024 10:44 ص

 

تعتزم وزارة المالية المصرية طرح عملة من فئة "2 جنيه" جديدة خلال العام المالي الجاري، حيث تم الانتهاء من جميع الإجراءات لصكها وطرحها.

ووفقا لموقع "صدى البلد" لم يتبق سوى الموافقة النهائية من البنك المركزي ورئاسة مجلس الوزراء لإصدار العملة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل المعاملات المالية اليومية وتعزيز نظام النقد الوطني.

ومن المتوقع أن تسهم هذه العملة في تسهيل التعاملات المالية للمواطنين، حيث ستوفر فئة نقدية جديدة تتسم بالمرونة والعملية في الاستخدام اليومي.

ورغم عدم وجود حديث رسمي عن شكل العملة الجديدة، انتشرت عدة صور لشكل عملة معدنية فئة 2 جنيه، إلا أنها مجرد صور تعبيرية لا تمت للواقع بصلة، حيث لم يتم الإعلان عن شكل العملة من قِبل وزارة المالية.

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