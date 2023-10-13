طرح دفعة جديدة من الوحدات السكنية في حلوان بأسعار تناسب محدودي الدخل

الجمعة، 13-10-2023
01:27 م
نسمه عبد الوهاب
أعلن المهندس خالد عطية، وكيل وزارة الإسكان ورئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، عن طرح دفعة جديدة من الوحدات السكنية بنظام التخصيص خلال شهر نوفمبر المقبل في المجتمع السكنى بحلوان
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ويصل تكلفة تلك الوحدات السكنية المقرر طرحها 24.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الجهاز لتنفيذ مشروعاته السكنية والخدمية خلال عام ٢٠٢٣.
وقال المهندس خالد عطية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن الوحدات سكنية
المقرر طرحها ستكون كاملة المرافق وبإجمالي عدد (52) وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 68م2 إلى 97م2، مبينا أنها ستكون بأسعار تنافسية تناسب شريحة محدودي الدخل.