الأربعاء، 09-06-2021
11:16 ص
تعرّضت الفنانة فاطمة كشري
لوعكة صحية، بسبب خطأ طبي بعد إجراء عملية
"الفتاق" لها.
وبعد مرور 4 أيام على خضوعها للعملية الجراحية، شعرت فاطمة بوجع غريب يشبه
الورم بجانب مكان العملية، فإستشارت طبيب
اً وخضعت لعملية جراحية
أخرى.
واتضح لاحقاً بعد العملية الثانية، أن الطبيب
كان نسي داخل بطنها
"شاشاً طبياً"، تسبب لها بهذه المعاناة.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لفاطمة، وهي ترقد على سرير المرض
في أحد المستشفيات.
وتواصل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي مع فاطمة لمعالجتها، وتعهد لها
بتقديم الدعم اللازم، وبأنه سيعرضها على جراح كبير لمعالجة الخطأ الطبي.