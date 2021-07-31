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طبيب يحذر هؤلاء من ممارسة العلاقة الزوجية بسبب الطقس الحار

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السبت، 31-07-2021 11:08 ص

كشف الدكتور فيليب كوزمينكو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، عوامل الخطر على كبار السن ومن يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية عند ممارسة العلاقة الزوجية في الطقس الحار.
وأشار الدكتور في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن ارتفاع درحة حرارة الهواء إلى أكثر من 30 درجة مئوية، يعتبر من عوامل الخطر.
وقال: “يشكل الماء في المتوسط 60 بالمئة من جسم الإنسان. وعندما نتعرق في الحر، تنخفض هذه النسبة، ونفقد الماء. وعندما يفقد الجسم الماء، ترتفع كثافة الدم. وهذه الخاصية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب والأوعية الدموية قد تكون قاتلة. وما يدل على ذلك كثرة حالات احتشاء عضلة القلب لدى كبار السن عند ممارستهم للعلاقة “. وفقاً لوكالة “نوفوستي”
وأضاف أن العلاقة الزوجية هي نشاط بدني. لذلك على كبار السن ومن يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية عدم الإفراط في ممارسة هذه العملية. فمثلا إذا ساهم شخص يعاني من مشكلة في القلب بالماراثون، فقد لا يتحمل قلبه هذا المجهود ويتوقف عن النبض.
وأوصى الأخصائي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ، والذين لا يشكون من مرض ما وينشطون جنسيًا ، بتخفيف رغبتهم في ممارسة العلاقة في الطقس الحار وضرورة إجراء فحص للتأكد من حالتهم الصحية.
 

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