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طبيب يجبر النساء على ممارسة الجنس معه أولًا قبل إجهاضهن

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أرشيفية
الأربعاء، 26-07-2023 02:04 م

تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بشمال القاهرة في العباسية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة طبيب النساء والتوليد المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الجنس معه مقابل إجراء عمليات إجهاض بروض الفرج.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات بعد حملهن سفاحا، وذلك مقابل ممارسة العلاقات المحرمة معهن، بعد طلبه من السيدات اللاتي يحضرن إلى عيادته في المنطقة للإجهاض.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض، كما أنه يجبر السيدات على توقيع إيصالات أمانة، لتكون ضمانا له حتى لا تتهرب السيدة منه.

وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى السيدات حاول المتهم مساومتها مقابل إجراء عملية الإجهاض حتى لا يفتضح أمرها أمام أسرتها، إلا أنها حررت محضرًا في قسم روض الفرج، وتم القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق ثم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.

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