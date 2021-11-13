طبيب يتحرش بامرأة داخل مستشفى بالسعودية: تحسس ساقها

السبت، 13-11-2021
10:54 ص
تقدمت زوجة مواطن بشكوى لأحد المستشفيات الخاصة بالجبيل الصناعية
، تتهم فيها طبيب
نفسي يعمل بها ، بمحاولة التحرش
بها أثناء مراجعتها معه بغرض الاستشارة
لقريبها .
وقالت صاحبة الشكوى ” شذا الصالح ” في تصريحات لموقع ” أخبار
24 ” السعودي ، أن المستشفى استجابت لشكواها ، وقامت بفصل وترحيل الطبيب
النفسي ، بعد
مرور شهر ونصف على تقديم الشكوى .
وأوضحت شذا ، أن بداية الواقعة تعود عندما ذهبت للمستشفى
ومقابلة الطبيب
النفسي بغرض استشارة لقريبها ، فقام الطبيب
بتصرفات غير لائقة معها
مع لمس لأطراف قدمها والصعود للساق ، وعندما انفعلت من تصرفاته الشاذة ، طلب منها الاعتراف
بمعاناتها من القلق والاكتئاب .
وأضافت بأنها مع الشكوى طلبت منهم إحضار طبيب
نفسي من اختيارهم
لها لتقييم ودراسة حالتها، ومدى صحة قوله بأنها تعاني من اضطرابات ومشاكل نفسية.