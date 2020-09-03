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"طبيب الفريسكا" يكشف أصعب الموقف في حياته

فريسكا
بائع الفريسكا
 
الخميس، 03-09-2020 11:20 م المصريون ـ متابعات
استضاف الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، الطالب إبراهيم عبدالناصر أو "طبيب الفريسكا"، الذي تحول بين عشية وضحاها لحديث شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في أول حوار تلفزيوني له.
وقال الطالب إبراهيم، خلال حواره بالبرنامج: "بشتغل ببيع الفريسكا منذ دراستي وأنا في رابعة ابتدائي وعمرى  10 سنوات".
وحكي "طبيب الفريسكا " كواليس وصوله للتريند، قائلًا:" فوجئت بالحوار والتسجيل بالفيديو، والحمدالله"، مشيرًا إلى أنه تلقي عدة اتصالات أبرزها من وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار.


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