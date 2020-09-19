طبيب الفرخة ليكسي : تحتاج إلي إجراء علاج طبيعي

السبت، 19-09-2020
12:23 م
إيمان هاني
أوضح
محمد أحمد، الطبيب
البيطري الذي أجرى عملية جراحية لـ"فرخة" يمتلكها سائح
سويسري بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري بعد سقوطها من سطح إحدى الفيلات بمحافظة البحر
الأحمر، معقبا :"العلاج الطبيعي الذي سيتم للفرخة مختلف عن العلاج الطبيعي للإنسان
والحيوانات الأخرى".
وأضاف
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، والمُذاع عبر فضائية
"إم بي سي مصر"،قائلا : "تقنية العلاج
الطبيعي للفرخة (ليكسي) سيكون عبارة عن تقنيتين وذلك بالتدرج بإيقافها 10 دقائق على
فترات وأيام متباعدة وتزداد مدة الوقوف كلما تعافت حتى تستعيد عافيتها مرة أخرى"،
مشيرًا إلى الفرخة سقطت خلال مدة وضع البيض والتي تتميز بنقص الكالسيوم.
وتناقلت
وكالات الأنباء العالمية، أمس، خبر استقرار حالة دجاجة فى مدينة بمرسى علم فى محافظة
البحر الأحمر بعد سقوطها من فوق سطح أحد المنازل دفع مالكها لمحاولة إنقاذها.
وأصيبت
الدجاجة بكسر شديد فى قدميها، جعلها تخضع لعملية جراحية استغرقت ساعتين جرى خلالها
تركيب شريحتين و6 مسامير بتكلفة 7 آلاف جنيه بإحدى العيادات البيطرية فى مدينة سفاجا.
وهرع
صاحب الدجاجة السويسرى إلى إحدى العيادات البيطرية لإنقاذ الدجاجة "ليسكى"
التي كانت فى
حالة
إعياء شديدة وغير قادرة على الحركة، قبل أن تخضع لفحوصات مبدئية، وبعض التحاليل الطبية،
للتأكد من سلامتها قبل الجراحة.