السبت 19 سبتمبر 2020
توقيت مصر 13:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. الإنفلونزا تقلل من انتشار فيروس كورونا

روسيا تكشف عن 22 طفرة ثابتة لفيروس كورنا

الإدارية العليا تعزل 3 أساتذة بجامعة عين شمس بسبب "الابتزاز"

طبيب الفرخة ليكسي : تحتاج إلي إجراء علاج طبيعي

رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية

إيمي سمير غانم تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية

التفاصيل كاملة لمأساة فرح الشرقية

"المالية" تزف بشرى سارة للعاملين بالدولة

بسبب الصين .. " ترامب" يهاجم مدير الـ FBI

رواية مبكية تحكيها سائقة التروسيكل على الهواء

طبيب الفرخة ليكسي : تحتاج إلي إجراء علاج طبيعي

قبببببببؤ
الفرخة ليكسي
السبت، 19-09-2020 12:23 م إيمان هاني



أوضح محمد أحمد، الطبيب البيطري الذي أجرى عملية جراحية لـ"فرخة" يمتلكها سائح سويسري بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري بعد سقوطها من سطح إحدى الفيلات بمحافظة البحر الأحمر، معقبا :"العلاج الطبيعي الذي سيتم للفرخة مختلف عن العلاج الطبيعي للإنسان والحيوانات الأخرى".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،قائلا : "تقنية العلاج الطبيعي للفرخة (ليكسي) سيكون عبارة عن تقنيتين وذلك بالتدرج بإيقافها 10 دقائق على فترات وأيام متباعدة وتزداد مدة الوقوف كلما تعافت حتى تستعيد عافيتها مرة أخرى"، مشيرًا إلى الفرخة سقطت خلال مدة وضع البيض والتي تتميز بنقص الكالسيوم.
وتناقلت وكالات الأنباء العالمية، أمس، خبر استقرار حالة دجاجة فى مدينة بمرسى علم فى محافظة البحر الأحمر بعد سقوطها من فوق سطح أحد المنازل دفع مالكها لمحاولة إنقاذها.
وأصيبت الدجاجة بكسر شديد فى قدميها، جعلها تخضع لعملية جراحية استغرقت ساعتين جرى خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير بتكلفة 7 آلاف جنيه بإحدى العيادات البيطرية فى مدينة سفاجا.
وهرع صاحب الدجاجة السويسرى إلى إحدى العيادات البيطرية لإنقاذ الدجاجة "ليسكى" التي كانت فى
حالة إعياء شديدة وغير قادرة على الحركة، قبل أن تخضع لفحوصات مبدئية، وبعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامتها قبل الجراحة.



 

إقرأ ايضا

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

بشرى سارة من التنمية المحلية عن قانون التصالح

شكوكو

سر منع الملك فاروق لسيارة شكوكو من دخول مصر

أحمد زاهر

ابنة فنان شهير: صرخت في إحدى معجباته بعدما طلبت منه هذا الطلب المستفز

أخبار متعلقة

ثثثثثثثث

بيطرى يجري عملية جراحية لـ"فرخة" بـ7 آلاف جنيه

مبروك عطية

داعية: "الولد هو اللى محتاج البنت تستره مش العكس"

يءءءءءءءءءءءءء

مفاجأة عن مكان "اليوتيوبر" أحمد حسن وزينب

أديب

عمرو أديب: "سلومة الأقرع راجع تاني"

الطقس

لمدة أسبوع .. تحذير عام من الأرصاد للمواطنين

فريسكا

"طبيب الفريسكا" يكشف أصعب الموقف في حياته