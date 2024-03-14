طبيب أحمد رفعت: عاد للحياة بمعجزة والحالة ليست مستقرة

الخميس، 14-03-2024
01:34 م
وصف الدكتور سامح السيد، المدير الطبي لمستشفى زمزم بالإسكندرية، محاولات إنقاذ اللاعب أحمد رفعت
، نجم فريق مودرن فيوتشر، في فترة قاربت الساعتين بعد إصابته بتوقف القلب، بأنها معجزة في الأعراف الطبية.
وقال "السيد"، إن اللاعب أحمد رفعت
عاد إلى الحياة بمعجزة بعد أن أصيب بتوقف عضلة القلب، واستمرت محاولات إنعاش قلبه لمدة قاربت الساعتين حتى عادت نبضات القلب ونقل بعد ذلك للعناية المركزة.
وعن تطورات الحالة الصحية للاعب "أحمد رفعت
"، أوضح مدير المستشفى الطبي، أن الحالة مازالت غير مستقرة رغم تحسنها نسبيًا مقارنة بوقت دخول اللاعب المستشفى، لافتًا إلى أنه جرى الاستعانة بفريق طبي متخصص على أعلى مستوى للتعامل مع الحالة ومتابعة تطوراتها كل ساعة.
وقال إنه لا يوجد ما يستدعي نقل اللاعب إلى مستشفى آخر في الوقت الحالي، خاصة مع توفير أقصى درجات الرعاية التي يحتاجها بالمستشفى التي يتواجد بها.
وأشار إلى أن حالة المريض حاليًا أفضل بالنسبة لفحوصات ضغط الدم، ولكنه لم يسترد وعيه بشكل كامل، مؤكدًا أن إدارة المستشفى والطاقم الطبي يقدمون أقصى ما يمكن تقديمه من الخدمة الطبية للاعب.
وذكر التقرير الطبي الصادر من مستشفى زمزم بالإسكندرية، أن لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر حضر إلى المستشفى بسيارة الإسعاف حيث وصل في حالة توقف لعضلة القلب، وطبقًا للبروتوكولات الطبية تم عمل إنعاش قلب رئوي استمر أكثر من ساعتين في الطوارىء".
وأضاف التقرير الطبي، أنه أثناء إنعاش القلب الرئوي حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب ما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الصناعي وبعد استقرار الحالة جرى نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج ووضع المريض على أنبوب وجهاز تنفس صناعي ومحاولة ضبط نسبة الأكسجين وضبط نسب الحموضة وثاني أكسيد الكربون.