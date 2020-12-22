طبيبه الخاص: مارادونا قتل نفسه ولم يمت بشكل طبيعي .. وهذا سبب انتحاره

الثلاثاء، 22-12-2020
09:02 ص
المصريون
كشف ألفريدو كاهي - الطبيب الخاص لأسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا
- مفاجأة مدوية عن الراحل.
وقال في تصريحات صحفية: أعتقد أن ما حدث شكل من أشكال الانتحار .. مارادونا
تناول جرعة دوائية زائدة او امتنع عن تناول الطعام .. شيء من هذا القبيل .. الأمر يتعدى نوبة قلبية طبيعية.
وأضاف: مارادونا
حاول قتل نفسه قبل ذلك وقاد سيارته مسرعا في كوبا تجاه شاحنة لكنه نجا .. وقتها سألته: هل تفكر في الانتحار؟ .. قال لي: ربما يوما ما.. لقد فعلت كل شيء في الحياة.
وأردف: مارادونا
أجرى جراحة خطيرة في المخ وتم إرساله إلى المنزل مبكرا لاستكمال مرحلة النقاهة وهذا خطأ وقلة خبرة من المستشفى ولذلك أخمن أنه كان مكتئبا في أيامه الأخيرة .. كان يجب إبقاؤه في المستشفى .