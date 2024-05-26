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طباخ ينهي حياة زوجته على سرير الزوجية لسبب صادم!

الأحد، 26-05-2024 12:56 ص

 

قتل طباخ زوجته داخل غرفة نومهما بينما أولادهما الثلاثة كانوا يجلسون في صالة الشقة بمحافظة الجيزة.

ووجه المتهم لزوجته طعنة نافذة بسكين المطبخ في بطنها، قبل أن يجرح وجهها، ولاذ بالفرار وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في الطريق.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب الجريمة، وتبينّ من التحريات أن المتهم مختار رفعت أحمد، 50 سنة، أصيب قبل عام بـ«وساس قهري».

وضمن ما كان يردده على مسامع زوجته سيدة خلفية، 48 سنة، أن "العيال دول مش ولادنا" وبأن زوجته تفشي أسرار البيت بكل المنطقة وعلى المقاهي المحيطة بالمنطقة.

ووفق التحريات، فإنه خبأ سكين المطبخ أسفل وسادة السرير، ونادى زوجته لتأتيه من الصالة، حيث كانت تجلس مع أولادهما، وفجأة اعتلى جسدها وسدد لها طعنة في البطن وضربها بالسلاح في وجهها، ولاذ بالفرار.

وقال في التحقيقات أنها قتلها بسبب إفشاء زوجته لأسرار البيت بكل مكان ولاسيما أمام رواد المقاهي.

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