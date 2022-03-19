السبت 19 مارس 2022
توقيت مصر 14:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. فنان شهير يؤدي العمرة رفقة صديقته ويحتضنها أمام الكعبة (صور)

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى برشلونة.. والنادي يعرض هذا المبلغ

«طاهرة وشريفة».. فنانة شهيرة تنشر فيديو من داخل الحرم بتعليق مفاجئ

كانت تقود بسرعة جنونية.. فيديو لـ ساز القحطاني قبل وفاتها بدقائق

طليق منة عرفة يكشف سبب الانفصال: تلقت مكالمة من هذا الشخص

عروس تُحرج عمرو دياب أثناء غنائه في فرحها.. شاهد رد فعله

شاهد لحظة فرار عشرات الجنود الروس تاركين مدرعاتهم في أوكرانيا

منذ أكثر من 11 عامًا.. أول دولة خليجية تدعو بشار الأسد لزيارتها

شاهد لحظة وفاة مصلي ساجدًا بالمسجد النبوي في صلاة الجمعة

محامي ورثة الطيار أبواليسر لـ محمد رمضان: هتدفع غصب عنك

ADS
 

«طاهرة وشريفة».. فنانة شهيرة تنشر فيديو من داخل الحرم بتعليق مفاجئ

20210716174229477
ميرهان حسين
Native
Teads
السبت، 19-03-2022 12:05 م

نشرت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو جديد على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي أثناء تواجدها في الحرم المكي وتأديتها لمناسك العمرة .
وكانت ميرهان قد أغلقت خاصية التعليقات حتى تتجنب أي تعليقات سلبية قد تكتب لها.
وعلقت ميرهان على الفيديو قائلةً: "جمعة مباركة عليكم، يارب اكتبهالي تاني أعوام عديدة وأزمنة مديدة واكتبها لكل من اشتاق إليها واكتبها لكل حبايبي ولكل اللي بيتمناها".
وأضافت: "وقبل ماتقولوا يا طاهرة يا شريفة أنا بقول أنا بشر والبشر خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون وربنا قال إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا هو العالم بقلبي ونفسي وأعمالي ما ظهر منها وما بطن وهو اللي هيحاسبني … اللهم تقبل مني".
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

إقرأ ايضا

hqdefault

كانت تقود بسرعة جنونية.. فيديو لـ ساز القحطاني قبل وفاتها بدقائق

2021_11_18_13_9_59_689

طليق منة عرفة يكشف سبب الانفصال: تلقت مكالمة من هذا الشخص

Capture

عروس تُحرج عمرو دياب أثناء غنائه في فرحها.. شاهد رد فعله

أخبار متعلقة

481881-شيرين-عبد-الوهاب-في-ظهرو-جديد

مفسرة أحلام تصدم الجميع: شيرين ستموت منتحرة بهذه الطريقة

123

انتهى الشرف.. فنان شهير يهاجم مشهدًا جريئًا لـ أمينه خليل

20211103204450641

شاهد.. مايان السيد تبكي أثناء أداء العمرة

20220313202302798

بسبب علاقته بفنانة شهيرة.. انفصال محمد الشرنوبي عن زوجته

412761-1840388296

يسرا تكشف عن الفنان الوحيد الذي تمنت الزواج منه

s320131318507

شاهد كيف أصبحت.. أول ظهور إعلامي لـ فيحاء بطلة «اللي بالي بالك» مع محمد سعد