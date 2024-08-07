الأربعاء 07 أغسطس 2024
توقيت مصر 21:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد وصوله لرقم قياسي.. سعر الدولار اليوم في البنوك

جاسوسة إسرائيلية: مارست الجنس مع 100 مسؤول إيراني بارز

طالب ينهي حياته بطريقة بشعة بعد حصوله على 60% في الثانوية العامة

فتاة تستدرج ثري عربي لقضاء "ليلة حمراء" وبعد أن انفردت به كانت الصدمة

فيديو للحظة اعتداء جنود إسرائيليين جنسياً على أسير فلسطيني

تعليق صادم من شقيق شيرين على أزمتها مع حسام حبيب: أقذر قصة عرفتها البشرية

مدحت شلبي يكشف سبب وقف برنامجه على "إم بي سي1"

بعد التطورات الجديدة.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن شيرين: ارحموني منها

فيديو مرعب.. صاعقة رعدية تدمر منزل وسيارة في جازان بالسعودية

"داليا البحيري والجن".. الفنانة تلجأ للقضاء والنقابة تعلق

طالب ينهي حياته بطريقة بشعة بعد حصوله على 60% في الثانوية العامة

Capture
ا
الأربعاء، 07-08-2024 01:23 م


حالة من الصدمة انتابت أهالي الخصوص، عقب سماع خبر تخلُص طالب ثانوية عامة من حياته، وذلك عقب معرفته بنتيجته في امتحانات الثانوية العامة، وذلك بسبب شجار والده الدائم معه بسبب الثانوية العامة ونتيجتها، على الرغم من أن هذا الطالب من المتعافين من مرض السرطان.

الأب وإنهاء الطالب لحياته

سادت حالة من الحزن بين أهالي منطقة الأمير بالخصوص بمحافظة القليوبية، عقب قيام طالب ثانوى بالتخلص من حياته بسبب قيام والده بتوبيخه وتوعده حال عدم تحقيق نتيجة جيدة في الثانوية العامة.

 

النتيجة السبب

وحصل الطالب بلال على مجموع 61٪ بالثانوية العامة، وهي النتيجة التي بسببها قفز من الطابق السادس خوفًا من إعلانها بسبب كثرة تشاجر والده معه.

وأشار أحد أصدقائه، إلى أن الطالب المتوفى كان مريض سرطان وتم علاجه وتعافيه من المرض.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ووالده قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، هدده خلالها الأب في حالة عدم الحصول على مجموع كبير، فقام الطالب على إثر ذلك بالتخلص من حياته، بالقفز من الطابق السادس ولقي مصرعه.

وتباشر الأجهزة الأمنية بالقليوبية التحقيق مع والد الطالب "بلال"، بالصف الثالث الثانوي، الذي أقدم على إنهاء حياته بإلقاء نفسه من الطابق السادس، في منطقة الأمير التابعة للخصوص، للتحقيق معه حول الواقعة وملابساتها.

وتبين إنه “قبل الحادث نشبت مشاجرة بين بلال ووالده بعد تهديده له في حالة عدم حصوله على مجموع جيد في الثانوية العامة فقام الطالب بإلقاء نفسه من الطابق السادس”.

كما تبين أن والدة بلال لم تتحمل صدمة تخلصه من حياته، فأصيبت بأزمة صحية، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة".

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بقيام طالب يدعي بلال 17 سنة، بالتخلص من حياته، بالقفز من الطابق السادس من العقار المقيم به، بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المجنى عليه قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة نشبت بينه وبين والده مشاجرة عقب تهديده له في حالة عدم الحصول على مجموع جيد بالثانوية العامة، فقام الطالب على إثر ذلك بالتخلص من حياته، بالقفز من الطابق السادس ولقي مصرعه.

إقرأ ايضا

س

فتاة تستدرج ثري عربي لقضاء "ليلة حمراء" وبعد أن انفردت به كانت الصدمة

2423791_0

تعليق صادم من شقيق شيرين على أزمتها مع حسام حبيب: أقذر قصة عرفتها البشرية

2021_11_10_2_44_55_770

مدحت شلبي يكشف سبب وقف برنامجه على "إم بي سي1"

أخبار متعلقة

2024_8_1_14_59_30_948

رسمياً.. التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة