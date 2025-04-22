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طالب بكلية الصيدلية وزميلاته والصور الفاضـ.ـحة.. ما القصة؟

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الثلاثاء، 22-04-2025 12:52 م

 

خطة شيطانية وضعها طالب بكلية الصيدلة لابتزاز زميلاته بالجامعة، استغل مهاراته في برامج الحاسب الآلي وحول صورهن الخاصة لأخرى عارية، ومن ثم تهديدهن بالفضيحة حال عدم الاستجابة لرغباته الجنسية.

 

واقعة صادمة دونها محضر الشرطة بقسم أول أكتوبر، المأمور فوجئ بحضور طالبات بجامعة خاصة يتهمن زميلهن بابتزاهن بصور فاضحة.

 

تحريات المباحث توصلت إلى تورط طالب عشريني في الواقعة، استغل صور زميلاته المنشورة عبر حساباتهن الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

صيدلي المستقبل استخدم برامج الذكاء الاصطناعي لتركيب صور زميلاته لتبدو أقرب للساقطات ومن ثم ابتزازهن.

 

بتقنين الإجراءات، تمكن معاون أول القسم من ضبطه وأقر المتهم بفعلته "الشيطان ضحك عليا" وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا.

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